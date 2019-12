I Medici 3 | trama dell' ultima puntata | stasera su Rai1

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tornasualle 21:25 I3, nuova stagionea serie evento dedicata alla grande famiglia fiorentina dei: laa quarta e. I3 tornasualle 21:25 con l'a nuova stagione, la quarta, per cui la RAI si aspetta naturalmente la vittoria, in fatto di ascolti,a prima serata, dopo la buona accoglienza riservata agli altri 3 episodi. Ladel primo episodio, intitolato "Anime perdute", vede Savonarola, che aveva raccolto la confessione di Tommaso, denunciare la sua uccisione e accusare apertamente Lorenzo, che però continua a negare. Clarice, che ha scoperto di essere incinta e spera in un nuovo inizio per lei e il marito, comincia tuttavia a sospettare la verità. Con il peggiorare del ...

