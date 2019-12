I Medici 3 | anticipazioni ultima puntata 11 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) E' arrivato l'epilogo per la saga Rai Fiction-Lux Vide ambientata nella Firenze del Rinascimento e partita nel 2016. L'de I3, in onda questa sera, 11, alle 21:25 su Raiuno, segna infatti la fine della serie tv, come ampiamente annunciato. Gli ultimi due episodi segnano la scontro decisivo tra Lorenzo (Daniel Sharman) e Savonarola (Francesco Montanari), la cui popolarità è aumentata al punto da diventare una minaccia per i.I3,Nel primo episodio, "Anime perdute", Savonarola denuncia l'uccisione di Tommaso Peruzzi (Toby Regbo), di cui aveva raccolto la confessione circa la scoperta che aveva fatto sulla gestione dei soldi da parte dei. Lorenzo, da una parte, continua a negare e dall'altra, nella speranza di poter controllare la Santa Sede, promette la mano di sua figlia Maddalena (Grace O' Leary) al figlio di ...

