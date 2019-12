I luoghi di memoria tra speranza e resistenza | visita all' ex “Olimpo” di Buenos Aires

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il viaggio che abbiamo scelto di fare a novembre nel Rio de la Plata ha avuto come filo conduttore l'approfondimento del tema dell'identità e della valenza “civile” dellacollettiva del popolo argentino e di quello uruguaiano, entrambi vittime di regimi dittatoriali nella decade degli anni ‘70. Articolo di Patrizia Gradito e Nicola Viceconti. L'iniziativa rientra nell'attività del progetto “Novelas por la identidad” che da anni portiamo avanti per sensibilizzare, con lo strumento della (...) - Tribuna Libera / Argentina, Desaparecidos

