I dolci di Natale più buoni d' Italia

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non c'è solo il panettone fra ididella tradizionena. A menzionarlo, è la prestigiosa rivista Forbes che si focalizza, dopo l'attenzione già dedicata alla città di Udine, suitipici, fra i quali quelli radicati proprio in Friuli Venezia Giulia: gubana e putizza - caratteristici rispettivamente delle Valli del Natisone e Cividale e di Trieste e Gorizia - sono state nominate tra le specialitàne che vengono preparate, come vuole la tradizione, durante il, e immancabili sui tavoli locali. La giornalista newyorkese Catherine Sabino - che lo scorso 15 ottobre aveva indicato Udine come una delle quattro mete del Nordda visitare durante le vacanze autunnali e invernali accanto a Bolzano, Merano e Rovereto – accende i riflettori, assieme al Friuli e alle sue eccellenze e itinerari enogastronomici, sulle ...

angelicadisogno : RT @dadagioia: Casette, dolci di Natale - angelicadisogno : RT @dadagioia: Dolci di Natale - AndreaBarcaroli : RT @UmbriaTourism: A Natale in Umbria assaggiate i maccheroni dolci con le noci, una vera particolarità:a metà tra dolce e pastasciutta, va… -