I cani che posano per la natività

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Come festeggiare il Natale? Ma è ovvio, se ci sono degli animali domestici dobbiamo fare come hanno fatto con questi adorabili pets. Inei panni dellasono semplicemente adorabili. E sono anche stati bravissimi a interpretare tutti i personaggi protagonisti della nascita di Gesù Cristo. Jo Kingston gestisce il Wags to Riches nel Leicestershire, in Inghilterra, dove i proprietari dipossono richiedere molti servizi, come la toelettatura o il dog sitting. A Natale 2017 gli è venuta un’idea incredibile: ricreare il presepe con i suoi amici. E grazie a una foto gli affari sono andati a gonfie vele. L’uomo e i suoi collaboratori hanno deciso di mettere in fila i loro adorabiliper realizzare un presepeno. Non è stato difficile realizzare i costumi, almeno secondo quanto affermato dal diretto interessato. ...

LaStampa : E’ la prima amministrazione pubblica in Italia ad aver varato un simile servizio: potranno essere segnalati i compo… - zaiapresidente : ?? MA COME SI FA A TRATTARE COSÌ DEGLI ANIMALI? I volontari della LAV Verona hanno trovato questi cani esausti, in c… - enpaonlus : I cani capiscono quello che gli diciamo: ecco la prova scientifica - La Stampa -