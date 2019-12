I calciatori del Napoli non hanno riconosciuto la leadership di Ancelotti

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nessuno lo dice, lo faccio io: ilè fra le 16 squadre più forti in Europa. Dispiace perma a me, in questo momento, interessa il. Solo il. Ma se proprio vogliamo affrontare il discorsosecondo una logica aziendalistica, l’unica per la quale mi posso permettere di scrivere, dobbiamo riconoscere che non c’erano alternative. È stato un semplice fallimento da cui si poteva ripartire, come abbiamo sostenuto qualche settimana fa, dallo stessoe da alcune integrazioni di ruoli nella società Ma in queste ultime due settimane il gruppo, indipendentemente dalle lacrime postume e coccodrillesche di qualcuno, lo aveva mollato. Mi consenta quindi Ilsta, di cui mi onoro di far parte, di dissentire con un pizzico di affettuoso humor dalla linea apologetica assunta nei confronti del Deus Carletto negli ultimi due anni. Parto dalla conclusione: ...

