Humanitas Salerno | Mallamaci | “Costruiamo condizioni per salvare i popoli del centro

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Insignito, con la segretaria generale dott.ssa Filomena Bianco, del prestigioso riconoscimento ‘Angeli della Solidarietà’ nell’ambito del Gran Galà organizzato dal Corpo di Soccorso, il Presidente e fondatore dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’, cardiologo Vincenzo, elenca quanto finora realizzato in Africa e annuncia le opere in via di concretizzazione, non prima di aver voluto “condividere il premio ‘Angeli della Solidarietà’ con tutti i volontari dell’Associazione: sono loro la nostra vera forza”. Con l’Associazione Internazionale che ha sede a Capaccio-Paestum (), il presidente Vincenzoopera da 30 anni quale medico-missionario nei villaggi più poveri ed abbandonati delAfrica (Congo, Camerun, Ghana, Benin, Costa d’Avorio), in Marocco e in ...

