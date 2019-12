Greta Thunberg venerdì sarà a Torino 

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L'attivista svedeseThunberg ha annunciato che venerdì 13 dicembre si unirà al 'climate strike' di Torino. Su Twitter,ha detto che si fermerà nel capoluogo piemontese "sulla via del ritorno a casa" da Madrid, dove ha partecipato alla Cop 25. "Ci vediamo a Piazza Castello, Torino alle 15!", ha scritto. I 'climate strike' sono le manifestazioni lanciate proprio dae dal movimento Friday For Future per protestare contro l'inazione dei governi nella lotta al cambiamento climatico. This Friday 13th I'm looking forward to joining the climate strike in Torino, Italy on my way back home! See you at Piazza Castello, Torino 15.00!#fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate @F4F Turin pic.twitter.com/rymxXbIr3L —Thunberg (@Thunberg) December 11, 2019

