Greta Thunberg eletta persona dell’anno | venerdì sarà a Torino

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’attivista svedeseè statada Time, con una copertina dedicata al “potere della giovinezza“. Secondo la prestigiosa rivista, che ogni anno premia la, i gruppi o le organizzazioni che determinano il cambiamento nel mondo, la 16enne rappresenta un simbolo della battaglia generazione che sta avendo luogo in tutto il mondo., icona di un movimento che ha portato in piazza milioni di studenti in meno di un anno per chiedere un futuro sostenibile, si unirà allo sciopero per il clima, insieme agli attivisti dei Friday for Future.per Timeha viaggiato da una parte all’altra dell’oceano e dopo la visita negli Stati Uniti ha fatto tappa a Madrid per la Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite, la Cop25. “Sono una piccola parte di un grande movimento“, ha dichiarato la ...

Corriere : La «Persona dell'anno 2019» è Greta: è la più giovane di sempre - repubblica : Time, è Greta Thunberg è la persona dell'anno - ilpost : Greta Thunberg è la persona dell’anno di Time -