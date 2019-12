Greta Thunberg eletta ‘persona dell’anno 2019’ dal Time

Leggi la notizia su inews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è la ‘persona dell’anno 2019’ per il. L’attivista svedese diventa così la più giovane della storia a ricevere un tale riconoscimento dallo storico magazine. Arriva un nuovo riconoscimento mondiale per. La giovane attivista svedese, reduce da un anno di battaglia per l’allarme ambientale, è stata infatti“la persona dell’anno” … L'articolo‘persona dell’anno 2019’ dalproviene da www.inews24.it.

