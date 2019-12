Greta Thunberg alla COP25 | tra i leader “non c’è panico | non c’è senso di emergenza”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La giovane attivistaè intervenuta questa mattina durante un importante evento nell’ambito della, la Conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici in corso fino a venerdì a Madrid. Secondo, tra idei Paesi più ricchi “non c’è, non c’è undi emergenza” nell’affrontare il problema dei cambiamenti climatici e quindi “non c’è urgenza” nel mettere in campo misure per affrontare il global warming. La giovane attivista svedese ha citato alcuni dati evidenziati dscienza e ha chiesto “come sia possibile ignorarli“.L'articolo: tra i“non c’è, non c’èdi emergenza” FOTO Meteo Web.

