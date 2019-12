Grecia | dopo 40 anni torna la difterite | morto un bambino di otto anni

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Undiall'ospedale di Atene, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni per aver contratto la, malattia infettiva che si credeva scomparsa ormai quarant'fa dal paese. Il bimbo avrebbe contratto l'infezione perché non sarebbe stato vaccinato dai genitori.

SkyTG24 : Grecia, dopo 40 anni torna la difterite: morto un bambino - albyfagnano : RT @ImolaOggi: Grecia, dopo 40 anni torna la difterite: morto un bambino. 'La UE ci ha donato il benessere'... ?? Noi auspichiamo al più pre… - Hamlet28741041 : RT @ImolaOggi: Grecia, dopo 40 anni torna la difterite: morto un bambino. 'La UE ci ha donato il benessere'... ?? Noi auspichiamo al più pre… -