Grave lutto per Alessandro Preziosi | morto il padre avvocato

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ignazio Riccio L'attoreA stroncarlo, a 77 anni, una lunga malattia. Massimoè stato anche sindaco della città irpina Unha colpito il noto attore campano. La notte scorsa èad Avellino il77enne Massimo,penalista storico, che nel corso degli anni si è occupato anche della tangentopoli napoletana. A stroncarlo una lunga malattia. Massimoè stato sindaco della città irpina nel 1975, a soli 33 anni, e ha avuto una discreta carriera politica. Il figlio, dopo essersi laureato in Giurisprudenza, non ha voluto seguire le orme dele degli altri due fratelli, scegliendo la carriera di attore, che ha portato avanti con grande successo. Recentemente l’aveva festeggiato in famiglia i suoi 50 anni di attività forense, ancora fulgida. Negli ultimi tempi Massimo ...

