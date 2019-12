Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)esce in DVD e Blu-Ray il 12 dicembre, inunatrattaprima stagioneTV creata da Neil Gaiman., laquale vi presentiamo unatrattaversione homevideoprima stagione, esce il 12 dicembre in Dvd e Blu-ray grazie a Koch Media. La storia è incentrata sull'angelo Aziraphale e il demone Crowley, due creature bibliche provenienti da universi opposti, hanno vissuto miliardi di anni insieme fra gli uomini e si sono ormai abituati ai futili piaceri dell'esistenza terrestre. Per tale motivo non accolgono di buon grado l'idea che la fine dei tempi sia ormai prossima e che l'apocalisse distruggerà presto tutta l'umanità. Senza informare i loro rispettivi "superiori", Aziraphale e ...

Noovyis : (Good Omens in DVD e Blu-ray, in esclusiva una featurette dagli extra della Serie TV) Playhitmusic - - stexerogers : RT @xjohnlockvibes: scrubs sherlock good omens ???? ???? non avere personaggi etero - cinemaniaco_fb : ?????????????? Good Omens in DVD e Blu-ray, in esclusiva una featurette dagli extra della Serie TV… -