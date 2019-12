Giornalista denunciato per interruzione di pubblico servizio | “Ringrazia Dio che sto in

Leggi la notizia su newnotizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Unche si è rifiutato di cancellare il video del fermo di un ambulante è stato portato in caserma eperdi. Sul ‘Fatto Quotidiano‘ viene condivisa l’esperienza vissuta da une video maker che collabora anche con loro. Quel giorno Cosimo Caridi era stato in via del Corso … L'articoloperdi: “Ringrazia Dio che sto in divisa” NewNotizie.it.

Napolitanteam : Giornalista denunciato da un vigile. Il comandante Maiello: 'il suo gesto non comprometta la collaborazione con la… - angelagennaro : RT @GVpressIt: Il collega @cosimocaridi portato in questura e denunciato per aver filmato il fermo di un ambulante nel centro di Roma. GVpr… - jouissance17 : RT @cosimocaridi: 'o lei cancella ora il video o appena manda in onda quelle riprese lei verrà arrestato'. dopo due ore al comando, mi hann… -