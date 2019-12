Giorgia Meloni chiama Berlusconi | dopo trattativa centrodestra ritrova unità su Mes

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Raccontano che ieri mattinaabbiato Silvioper chiedergli alla Camera una risoluzione unitaria sul Mes, in nome dello spirito di coalizione. Prima della telefonata, infatti, Forza Italia era pronta a presentare un testo suo per marcare le differenze con Lega e Fratelli d'Italia. Il Cav avrebbe accolto la richiesta per preservare l'del. A gestire la 'pratica' per il partito azzurro, riferiscono fonti parlamentari, sarebbe stata Maria Stella Gelmini, impegnata a mediare all'interno del partito diviso su un argomento molto tecnico e delicato. Informata del contatto tra, il capogruppo azzurro a Montecitorio avrebbe valutato i pro e i contro di un testo unitario: meglio rivendicare le differenze con gli alleati e le loro posizioni troppo estremiste sul fondo Salva-Stati o evitare il rischio di rimanere con il cerino in ...

