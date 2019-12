Gioielliere condannato a 13 anni di galera | uccise rapinatori nel 2008

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Condanna kafkiana per undi Nicolosi, in provincia di Catania, che è statoa 13di carcere per aver ucciso dueed averne ferito un terzo il 18 febbraio del. L’uomo aveva infatti affrontato di persona i tre malviventi, che erano entrati nella sua gioielleria puntando una pistola (poi rivelatasi finta) alla testa della moglie. Secondo l’accusa, la pena è stata commisurata tenendo conto del fatto che ilavrebbe sparato i colpi fatali mentre istavano fuggendo e quindi erano voltati di spalle.a 13Per il 57enne Guido Gila Procura aveva inizialmente chiesto una condanna a 17di carcere, poi ridottasi a 13con in aggiunta il risarcimento ai familiari delle vittime disposto dai giudici. Secondo l’accusa infatti, i proiettili che hanno causato la morte dei due ...

SkyTG24 : Uccise due rapinatori: gioielliere condannato a 13 anni nel Catanese - fanpage : Catania, condannato a 13 anni Guido Gianni, il gioielliere di Nicolosi che uccise 2 ladri - StefanoDRUMSCA : Uccise due rapinatori, gioielliere condannato a 13 anni dalla Corte d'assise -