Gianni Morandi compie 75 anni e i fan lo festeggiano su Facebook

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Pioggia di auguri, su, per il 75esimo compleanno di. Volto sorridente, in mano un rametto di bacche natalizie, il cantante di Monghidoro pubblica una 'foto segna tempo' realizzata da Anna Dan, seconda moglie e sua compagna da un quarto di secolo. Per tuttiha una parola di ringraziamento e di affetto, com'è nel suo stile social.oggi si è concesso una pausa per il suo 'Stasera gioco di casa', che lo vede protagonista al teatro Duse di Bologna dall'1 novembre e fino al 27 febbraio: venticinque appuntamenti, di cui 17 ancora da affrontare, a ripartire da domani sera, giovedì, su quel palco che lo vide esibirsi per la prima volta nel 1964 e sul quale ora, attraverso il concerto in forma acustica,ripercorre tutte le emozioni della sua vita in musica.

