Leggi la notizia su kontrokultura

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)litiga cona Vieni da me e chiama Caterina Balivo Ospite a “Vieni da me”ha risposto alle domande della Balivo esprimendo sempre le proprie opinioni. Le sue dichiarazioni sulla monogamia e la sua relazione con Michela Pandolfi hanno suscitato critiche e polemiche. A replicare è stata, … L'articoloinconproviene da KontroKultura.

ilfoglio_it : Mandare a memoria Vasilij Grossman per capire l’orrore che fu il comunismo reale. Un orrore che non è affatto un in… - KontroKulturaa : Giampiero Mughini, lite furiosa in diretta con Alba Parietti - - mariovattani : RT @ilfoglio_it: Mandare a memoria Vasilij Grossman per capire l’orrore che fu il comunismo reale. Un orrore che non è affatto un incidente… -