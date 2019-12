Ghostbusters Legacy | Arriva il primo trailer ufficiale e quando uscirà il film

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ililGli Acchiappafantasmi più famosi della storia, che hanno fatto il loro debutto nelle sale dei cinema nel 1984 stanno per tornare con il terzo capitolo della storia dal titolo. Il ritorno nei cinema è previsto per l’estate del 2020. LEGGI ANCHE: Space Jam 2: trama, cast eal cinema: le reazioni e i commenti dopo l’uscita delIl titolodel terzo capitolo della saga è Afterlife, mentre per la versione italiana sarà. Ilsarà diretto da Jason Reitman, figlio dello storico creatore Ivan Reitman che di questa avventura ne sarà il produttore. Il flop del reboot al femminile uscito nel 2016 dal titoloha suscitato in Jason l’interesse e la voglia di riportare in auge il nome dei ...

