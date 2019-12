Genova | l’Agenzia nazionale dei beni confiscati non paga 13mila euro di spese al

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un condominio nel centro storico difa causa alper l’amministrazione e la destinazione deisequestrati ealla criminalità organizzata e vince. Ammonta a 12milail debito maturato negli ultimi cinque anni dallo Stato nei confronti dei condòmini di via San Bernardo 16, che ora l’Erario dovrà versare grazie a un decreto ingiuntivo emanato nei giorni scorsi. A oltre dieci anni dal sequestro di 115 locali nell’ambito della più grande confisca mai avvenuta in tutto il Nord Italia, non solo questi spazi (appartamenti, cantine, vani al piano strada) sono in larga parte inutilizzati, ma spesso versano in condizioni di abbandono, come raccontato lo scorso febbraio da ilfattoquotidiano.it. Nel corso degli anni la stessa Agenzia che fa capo al ministero dell’Interno non sempre è riuscita are lecondominiali, anche sebbene l’allora ministro ...

