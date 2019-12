Gemelle di 4 anni cercano aiuto dopo incidente | morto il padre

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Une le sua piccole figlie, duedi 4, stavano viaggiando tra i boschi dell’isola di Whidbey, vicino a Seattle. All’improvviso la vettura ha iniziato a sbandare ed è precipitata in una scarpata, schiantandosi contro gli alberi. L’è avvenuto il 6 dicembre nello stato di Washington.di 4si salvano dall’Le duedi 4erano in viaggio con il, Corey Simmons di 47, per trascorrere il fine settimana quando la gita si è trasformata in dramma. Le bimbe sono riuscite a salvarsi grazie a un finestrino rotto che gli ha permesso di scappare dall’auto. Le piccole sono state in grado di arrampicarsi per oltre 60 metri di salita e hanno chiestoa un passante. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi e il 911. Purtroppo per ildelleera già troppo tardi. Le due bimbe sono state accompagnate all’ospedale ...

