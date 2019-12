Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’edizione online delladello Sport riporta le ultime novità sul nuovonatore del Napoli,sarà a Napoli oggi eilnel pomeriggio. Probabile un incontro cona Castel Volturno Il training center ha aperto le porte di buon mattino per accogliere il nuovonatore. Rinosarà qui in tarda mattinata per poi dirigere l’che, inmomento, era stato fissato per le ore 11, ma dopo l’esonero di Carloè stato spostato14 per consentire al nuovonatore di mettersi in viaggio stamattina per raggiungere Napoli con un volo diretto da Milano.incontrerà De Laurentiis prima di parlare alla squadra e iniziare la sua nuova avventura. E’ probabile che in queste ore arrivi a Castel Volturno ancheper ritirare i suoi effetti e per salutare il personale che ha lavorato con lui in ...

napolista : Gazzetta: #Gattuso dirigerà il primo allenamento alle 14:00. Potrebbe incontrare #Ancelotti Il nuovo allenatore sa… - sportli26181512 : Napoli: Gattuso atteso alle 14 per il primo allenamento: Napoli: Gattuso atteso alle 14 per il primo allenamento La… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Napoli, ecco il nuovo 4-3-3 di Gattuso: Elmas titolare, Zielinski cambia ruolo -