Gazzetta | due obiettivi per il Napoli nel mercato di gennaio | Grimaldo e Berge

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ci sono ancora due partite prima della sosta, due partite in cui si vedrà il primodi Gattuso. Poi testa ae al, scrive ladello Sport, perché ci saranno sicuramente degli innesti a cui Giuntoli sta già pensando condizionati anche dalla partenza di alcuni calciatori, come Mertens e Callejon Ci saranno due partite prima della pausa natalizia del campionato, contro Parma e Sassuolo, per ripartire in campionato e capire come meglio operare a. Di sicuro serve un terzino sinistro e un mediano di copertura. I nomi già nel taccuino del direttore sportivo Giuntoli sono il mancino del Benfica, lo spagnolo, e il norvegese del Genk,. Poi molto dipenderà dalle eventuali partenze dei giocatori che sono in scadenza di contratto, vedi Callejon e Mertens, da sostituire in rosa. Perchésarà pieno di impegni importanti, per riconquistare i ...

