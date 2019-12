Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Per quanto riguarda glistagionali, il neo tecnico azzurro Gennaroè molto chiaro, ilmerita la Champions League. “Ilè una squadra costruita per l’Europa – racconta ringhio – siamo, nonnonin Europa. L’obbiettivo è recuperare i punti per accedere alla Champions”. “Sinceramente imbarazza vedere ilin settima posizione – continua– la squadra credo ne sia consapevole, l’obbiettivo è arrivare in Champions, questa squadra a tutte le carte in tavola per qualificarsi nuovamente”. L'articolodelnoninproviene da Anteprima24.it.

acsan14 : Purtroppo abbiamo sprecato una buona occasione. Ancelotti era programmazione, equilibrio e perché no, signorilità,… - anteprima24 : ** #Gattuso sugli #Obbiettivi del ##Napoli: “Non possiamo non andare in #Europa” ** - vipetricciuolo : @GifGifuni @sscnapoli @ChampionsLeague Non giudico Gattuso. Sugli altri tre figuri seduti al tavolo, speriamo che quanto prima spariscano -