Gattuso | «Il mio Napoli punta ad arrivare tra le prime quattro»

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Rinonella sua conferenza di presentazione non nasconde l’entusiasmo di essere entrato a far parte di un progetto che lui definisce completo e organizzato e parla degli obiettivi che avrà il suo“Tra quinto e quarto posto cambia tanto a livello economico, ma questa squadra settima crea imbarazzo. Alcune prestazioni non sono state tra le migliori ma la squadra lo sa e allora sì, quando parlo di Europa parlo di Champions. Lo scorso anno l’ho persa per un punto e questa squadra può arrivarci”. Che impressione ha avuto dalla squadra? “È consapevole che può fare di più, neanche loro si aspettavano questo momento e hanno voglia di rivalsa, vogliono far vedere che ci sono. Ho avuto sensazioni buone, ho fatto i complimenti al presidente, non mi aspettavo un’organizzazione così alta, ci sono tre campi, gli spogliatoi, le strutture. Non pensavo ...

