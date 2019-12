Gattuso al Napoli – La conferenza stampa LIVE

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)al– Segui la diretta della sua primapremi f5 per restare aggiornato Ore 17.30 – Manca mezz’ora alla primadi: è annunciata la presenza anche del patron De Laurentiis a fianco del nuovo allenatore. Ore 16.35 – Il primo allenamento dialè terminato. Il nuovo allenatore ha partecipato anche al torello con i giocatori sotto gli occhi di De Laurentiis, che ha assistito a bordo campo. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ibrahimovic a, dipende anche daAncelotti saluta sui social: “Grazie al presidente. ForzaSempre” Sky – Arriva la prima decisione dinel suo giorno di esordio a Castel Volturno Katia Ancelotti, saluta la città: “è una mamma, ti accoglie e ti scalda. Vado via piangendo, lascio un pezzo di cuore ...

RealPiccinini : Quando una squadra rende al di sotto delle proprie possibilità cambiare allenatore è sempre legittimo. Ma quando si… - FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - SkySport : ? #UltimOra #Napoli ?? In arrivo Gennaro #Gattuso ? Pronto un contratto di sei mesi più dodici #SkyCalciomercato… -