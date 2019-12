Gambero Rosso celebra 20 anni di trasmissioni televisive

Leggi la notizia su digital-news

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)20didiHD, la prima emittente europea interamente dedicata all’enogastronomia. Era il 1999:effettua la prima messa in onda del Channel sulle TV della penisola dando così agli italiani la possibilità di avere H24 consigli sul buon cibo e il buon vino, 7 giorni su 7.In questi 20Channel è cresciuto, ha ampliato la sua offerta, ha raccontato...

Agriturismo_it : Guida Ristoranti 2020 di @ilGamberoRosso: per la prima volta c'è spazio per la cucina in #agriturismo, grazie anche… - FRA2_ME_V1 : RT @VisitSicilyOP: Non deve essere per forza #dolce ?? ?? Scorza di cannolo salata, ricotta, pistacchio e gambero rosso di #Mazara ?? Giul… - PFundrisi : RT @VisitSicilyOP: Non deve essere per forza #dolce ?? ?? Scorza di cannolo salata, ricotta, pistacchio e gambero rosso di #Mazara ?? Giul… -