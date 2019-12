Futuro Ancelotti | spunta anche il Manchester City | è l’opzione per il dopo Guardiola

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)il Mster: l’ex tecnico del Napoli potrebberestare fermo fino a giugno Carlo, esonerato ieri sera da Aurelio De Laurentiis, diventa ora uno degli allenatori più ambiti a livello internazionale. Nelle ultime ore dall’Inghilterra rimbalzano molte voci riguardanti l’Arsenal, ma non si può escludere che Carletto decida di rimanere fermo fino a giugno. Lo stress accumulatosi in questi mesi all’ombra del Vesuvio potrebbero portare l’ex tecnico partenopeo ad attendere possibilità più avvincenti. Tra le varie opzioniil Msterpotrebbe abbandonare i Citizien la prossima estate ed è per questo che tra i vari nomi che si sono fatti, oltre a Massimiliano Allegri inizia a circolarequello di Carlocome successore dello spagnolo. L'articolo...

