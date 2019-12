Furia Alba Parietti Telefona in diretta a Caterina Balivo e sbrocca | “Non ci sto”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nei giorni scorsi il giornalista e scrittore Giampiero Mughini si è scagliato contro la showgirl. Le sue dichiarazioni erano state davvero forti: “Non la ritengo una pensatrice moderna come lei ritiene di essere. Lei è una bella donna che chiacchiera, certe volte avvia dei discorsi su come è andata la Seconda Guerra Mondiale che, insomma, io lascerei perdere se fossi in lei”. Queste frasi erano state proferite a ‘Vieni da me’, il programma condotto da, ed è proprio lì chehato per replicare alle accuse dell’uomo. La conduttrice ha fatto innanzitutto una premessa: “sarebbe dovuta venire lo stesso oggi, Mughini ha toccato un tasto dolente”. (Continua dopo la foto) Laha esordito in questo modo: “Ha toccato con totale gratuità un tasto sbagliato. Ha infamato la mia persona, io mi ...

