(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo una lunga procedura burocratica, Ghassan Ezzarraa ha ricevuto mercoledì 10 dicembre il decreto per il conferimento, proprio nella Giornata mondiale dei diritti umani. Il giovane 23enne, di origini marocchine e da 18a residente a Reggio Emilia, era un promettente quattrocentista e nelera riuscito a conseguire la prestazione minima per partecipare ai campionati del mondo di Donetsk. Avrebbe rappresentato l’Italia, ma non poteva farlo senza la. Ghassan ha poi abbandonato l’ed è diventato educatore in una cooperativa sociale. La sua storia era finita sui giornali a fine dicembre del 2018, quando il procedimento per riconoscergli lasi era prolungato all’improvviso a causa del decreto sicurezza. Ma ora i tempi tecnici sono trascorsi e anche Ghassan sarà cittadino italiano. Il 31 gennaio ...

