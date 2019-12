Funerali privati per Jolanda Ottino per volere di Albano, assente la Lecciso (Di mercoledì 11 dicembre 2019) I Funerali di Jolanda Ottino celebrati in forma privata: la scelta di Albano, la piazza di Cellino San Marco gremita e chi ha presenziato e chi no alla cerimonia funebre Si sono tenuti oggi 11 dicembre 2019 alle ore 16.00 i Funerali di Jolanda Ottino, la madre di Albano. Una cerimonia privata e lontana dai … L'articolo Funerali privati per Jolanda Ottino per volere di Albano, assente la Lecciso proviene da Gossip e Tv.

