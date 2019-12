Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La fine dei “regimistici speciali” senza però toccare idel 1975”. Il premier francese Edouard, intervenendo al Consiglio economico e sociale di Parigi, ha svelato i contenuti della contestatadellecontro cui i sindacati nei giorni scorsi hanno organizzato uno dei più grandi scioperi generali degli ultimi tempi. Il governo ha rivelato quali saranno le linee generali del provvedimento che, di fatto, non si discostano di molto dalle anticipazioni. Anche per questo il leader della CGTMartinez ha ribadito che torneranno a protestare: “Ci stanno prendendo in giro”. La CGT-Cheminots, il primo sindacato nel settore dei trasporti, ha lanciato un appello a “inasprire lo sciopero”. Il progetto di legge saràto in consiglio dei ministri il 22 gennaio. Il testo sbarcherà poi in ...

TutteLeNotizie : Francia, Philippe presenta riforma pensioni: “Non riguarderà i nati prima del 1975”. I… - gianni87605522 : RT @AlessandroCere7: ??#Philippe riforma pensioni confermata. 'La linea rossa è stata superata' -CFDT l’unico sindacato che ancora non aveva… - mariarosaranza1 : Francia, Philippe spiega nuovi punti su riforma pensioni e chiede fine scioperi. Sindacati: 'Inacce… -