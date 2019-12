Francesco Facchinetti | “ho visto di tutto | l’Inter perdere contro i Pulcini del

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Ieri hodi: l’Intercon idel Barcellona. #Ancelotti venire esonerato dopo essersi qualificato agli ottavi. Dopociò, oggi, potrei tornare a cantare e vendere un milione di copie…”. E’ il messaggio esilarante su twitter didopo la serata di Champions che hal’eliminazione dell’Inter in Champions League e l’esonero dell’allenatore Carlo Ancelotti. I nerazzurri non hanno sfruttato la grossa chance di qualificazione con il Barcellona che si è presentato con le seconde linee. Situazione surreale anche al Napoli con la squadra azzurra che ha vinto 4-0il Genk, staccato il pass per gli ottavi di finale ma esonerato ugualmente l’allenatore Carlo Ancelotti. Napoli, e se Gattuso fosse il tuo Di Matteo? Un inesperto per tentare il miracolo in ChampionsL'articolo ...

