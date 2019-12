FORMAZIONI Bayer Leverkusen Juventus | Ronaldo-Higuain davanti

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 6ª giornata della Champions League 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020.(4-2-3-1): Buffon; Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi;. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : #LeverkusenJuve, oggi ore 21. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Higuain e Ronaldo in attacco, con alle spalle Bernardes… - gilnar76 : Formazioni ufficiali Bayer Leverkusen #Juve: le scelte di Sarri #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… - Fantacalcio : Champions League, Bayer Leverkusen-Juventus: le formazioni ufficiali, CR7 e tanto turn-over -