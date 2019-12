Fondo salva-Stati | M5s provoca il centrodestra ed è bagarre Mollicone FdI | “Vi siete

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)alla Camera nel corso delle comunicazioni, in vista del Consiglio europeo, del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Tutto è partito quando il deputato M5s, Filippo Scerra, hato il, Lega e FdI su tutti, dicendo di non voler accettare lezioni da parte di chi aveva fatto cadere l’esecutivo in estate e da chi, ai tempi del Pdl, aveva fatto partire la riforma del Mes. Non senza attaccare i leader, compresa Giorgia Meloni. A quel punto dai banchi di Fratelli d’Italia sono scattate reazioni furenti, con il deputato Federicoad attaccare: “Vivenduti anche l’anima”, ha urlato, richiamato poi dal presidente della Camera, Roberto Fico. Ma non solo. Lo stesso Fico lo ha ripreso anche per i gesti, dato chemimava il ‘naso’ del pagliaccio. L'articolo, M5sil ...

borghi_claudio : 'Pure il sito del Mes ha smentito le balle di Gualtieri'. Claudio Borghi, scacco matto: ecco il documento 'scompars… - ricpuglisi : C'è @massimobitonci che sta dicendo cose folli sul Fondo Salva Stati MES. Ho i libri di economia -e di logica- che… - _arianna : Ha lanciato una raccolta firme. Ha accusato Conte di alto tradimento. Ha terrorizzato i cittadini sul fondo salva-S… -