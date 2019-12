Fiumicino primo aeroporto in Italia dotato di riconoscimento biometrico

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – L’die’ sempre piu’ hi-tech. E’ partita oggi la sperimentazione di un nuovo sistema di accettazione e imbarco che, attraverso l’identificazione biometrica del volto, permettera’ di rendere piu’ agevole, rapido e sicuro il transito dei passeggeri in partenza. Lo fa sapere in una nota Aeroporti di Roma. La procedura, infatti, velocizza lo svolgimento del check-in, dei controlli di sicurezza e dell’imbarco in aereo, riducendo i tempi di attesa dei passeggeri ed ottimizzando lo svolgimento delle operazioni aeroportuali, con evidenti vantaggi sulla qualita’ complessiva dell’esperienza di viaggio., anche grazie al contributo di Enac e Polizia di Stato, e’ ilined uno dei primi in Europa a sperimentare la nuova procedura d’imbarco del futuro. In questa fase ...

