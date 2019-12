Fiorentina | Praet chiude la porta | «Voci false | felice al Leicester»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)laai viola con le sue dichiarazioni: «Sono, sonoal» Dennisè un profilo che piace allaper le prossime sessioni di calciomercato. Il giocatore ex Sampdoria si è trasferito quest’estate alla corte dele, per tale ragione,le porte a un suo trasferimento. «Sono. Ho letto anche io dellama qui sono. Non sono ancora un titolarissimo ma punto a diventarlo presto», le dichiarazioni del centrocampista belga rite da La Gazzetta dello Sport. Leggi su Calcionews24.com

