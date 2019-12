Finlandia | oggi le ‘femmine alpha’ al potere sono la norma ovunque Tranne che qui

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Laè un paese in alto e “avanti”. Sanna Marin, ex ministra dei Trasporti, 34 anni, è stata scelta dal partito socialdemocratico come nuova premier. Prende il posto del tardone – in fatto di età – Antti Rinne (57 anni) sfiduciato lo scorso 3 dicembre. E diventa di fatto la presidente del Consiglio più giovane del mondo, in un governo di coalizione che comprende altri quattro partiti di centrosinistra, tutti guidati da donne.alle donne. Gli uomini a casa a cambiare pannolini e svuotare la lavatrice. Uguaglianza di genere e parità di diritti che nei paesi più a Nord dell’Europa (Islanda, Norvegia, Svezia e Danimarca)una realtà. E mentre da noi (e non solo) si discute come la disuguaglianza di genere sia una delle concause della violenza sulle donne, Gianni Perrelli, vocazione politologo, ha immaginato nel suo ultimo romanzo Il soffitto di cristallo (Di ...

