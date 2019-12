Finale de I Medici 3 | l’epilogo della saga con due morti eccellenti | trame episodi

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Duenelde I3, che chiuderà in bellezza lasu Lorenzo il Magnifico. Stasera, mercoledì 11 dicembre, andranno in onda gli ultimi due, rispettivamente il settimo e l'ottavo,serie Rai, inaugurata nel 2016 con la prima stagione. Seppur in leggero calo, gli ascolti de I3 hanno conquistato la prima serata, sfiorando i 4 milioni di spettatori e il 17% di share. Non è uno spoiler, visto che si parla di Storia: Clarice Orsini ci lascerà in questo ultimo appuntamento. La moglie di Lorenzo è in realtà morta di tubercolosi nel 1488, quindi quattro anni prima del marito che non poté assisterla perché occupato a curare la gotta che affliggeva la sua famiglia. Questo gli impedì di tornare in tempo per il funerale. Il suo dolore venne espresso in una lettera indirizzata a Papa Innocenzo VIII. Probabilmente la serie porterà in scena anche la ...

