Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Chesappiano attirare l’attenzione è un dato di fatto. Considerati pressoché la coppia per eccellenza dei social nostrani, insieme superano i 25 milioni di follower. Ogni loro azione quotidiana, del resto, viene immortalata ino video postati online, da quelle lavorative e professionali a quelli più private. Proprio questa seconda eventualità è accaduta la scorsa sera, quanto durante il compleanno del make-up artist personale di, i due hanno coinvolto ancora una volta i fan in un loro momento intimo. Il compleanno del loro amico è stato di fatto l’occasione per concedersi una serata di relax in un ristorante milanese con alcuni amici. Nel mentre, come ovvio, non sono mancati gli auguri per le imminenti festività.palpeggiaDurante lail rapper lombardo ha però dimostrato di apprezzare particolarmente il look ...

notizieit : #Fedez e Chiara Ferragni, cena piccante per i due: la foto - MaxDelPapa : Credete che tutto questo sia spontaneo, casuale? Non lo è. Per saperne di più, abbiamo scritto un libro,… - AkinatorTrendIT : Leone Lucia Ferragni (Figlio di Chiara Ferragni e Fedez),Trend dell 11 dicembre 2019 -