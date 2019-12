Federica Fontana Instagram | ‘sconvolgente’ in ogni sua forma | «Bella da far tremare le

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Quarantaduenne lombarda dagli occhi di ghiaccio,stupiscedi giorno in giorno: immagini da far letteralmente girare la testa e “fisico spaziale”. Mamma di due bambini,ha debuttato in tv quando era ancora molto giovane: Miss, valletta, conduttrice, laè stata protagonista di diverse trasmissioni e – al contempo – dei serotici di migliaia di uomini. Una delle prime donne ad affermarsi nei programmi sportivi, tra tutti Pressing Champions League, Il processo del lunedì e Guida al campionato, grazie alla passione nutrita fin da piccola per il mondo dello sport., lo scatto ‘sottosopra’ scatena i followers Indimenticabile il calendario firmato GQ con la brasiliana Fernanda Lessa e, sebbene siano lontani quei tempi, lacontinua a turbare i sdegli italiani anche tramite le immagini. È ...

AbruzzoRt : RT @PierluigiBiondi: Vi aspetto tutti, questa sera, in piazza Duomo, a #laquila. Accenderemo insieme uno degli #alberi di #natale più alti… - pietro30199674 : RT @PierluigiBiondi: Vi aspetto tutti, questa sera, in piazza Duomo, a #laquila. Accenderemo insieme uno degli #alberi di #natale più alti… - FratellidItaIia : RT @PierluigiBiondi: Vi aspetto tutti, questa sera, in piazza Duomo, a #laquila. Accenderemo insieme uno degli #alberi di #natale più alti… -