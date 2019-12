Fed lascia tassi fermi,tra 1,50 e 1,75%

La Federal Reserve hato invariati idi interesse, tra l'1,50% e l'1,75%. Lo ha annunciato il Fomc, il braccio operativo della Fed, al termine dell'ultima riunione dell'anno. La decisione era ampiamente prevista. L'attuale livello deiè "appropriato" per sostenere la crescita e il mercato del lavoro, ha affermato la Fed. Isono attesiper tutto il 2020 dalla maggioranza dei membri della Fed. Invariate al 2,2% le stime sulla crescita per il 2019 e al 2% quelle per il 2020,(Di mercoledì 11 dicembre 2019)