F1 | Verstappen | “Mercedes? No | io voglio vincere il Mondiale con la Red Bull”

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Maxha rilasciato una lunga intervista a Autocar nella quale si è espresso a 360 gradi tra presente e futuro, parlando della sua carriera fino a questo momento e degli scenari futuri. A precisa domanda sulla stagione appena conclusa, il pilota olandese ha dato un giudizio positivo sul 2019: “Il mio obiettivo è quello diil, ovviamente, quindi in tal senso non ci sono riuscito quest’anno. Ma bisogna anche tener conto delle circostanze e penso che sia stata una buona stagione. Soprattutto all’inizio, quando abbiamo avuto un’ottima gara, con risultati costanti, alcune buone vittorie, alcuni buoni podi. Quindi sono decisamente felice, ogni anno posso dire a me stesso che sono migliorato,sempre alzare il livello. Anche quando si vince, lo si può fare meglio”. Riguardo alle voci su un suo possibile approdo in Mercedes, ...

