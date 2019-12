F1 | Charles Leclerc | “Soddisfatto della mia prima stagione in Ferrari Nel 2020 le cose

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il Mondiale 2019 di F1 è ormai andato in archivio. Le Mercedes e Lewis Hamilton hanno ancora una volta dominato la scena e ladeve leccarsi le ferite. La Rossa però può scorgere un po’ di luce grazie alle prestazioni del suo giovane pilota. Il 22enne nativo di Montecarlo, infatti, è stato uno dei protagonisti dell’annata e, nonostante una monoposto non così bilanciata, è stato il miglior racing driver dell’anno nelle qualifiche (sette pole-position), conquistando due vittorie e dieci podi. Un bilancio che avrebbe potuto essere più lusinghiero, non vi fosse stato anche qualche episodio sfortunato come il problema tecnico in Bahrein. Intervistato da motorsport.com,ha analizzato la suaannata sotto l’insegna del Cavallino Rampante, considerando il tutto in maniera positiva: “Sono contento, all’inizio...

