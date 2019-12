Esonero Ancelotti | il saluto di Insigne | «È stato un onore» – FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), arriva ilditramite i social: «Mister, èun. In due anni conosciuta una persona speciale» Da ieri sera Carlonon è più l’allenatore del Napoli. Attesa oggi l’ufficialità per Gennaro Gattuso ma, intanto, i giocatori azzurri salutano il mister. Tra questi, spesso al centro di molte polemiche. «Grazie Mister èunaver lavorato con te e il tuo staff. In questi due anni ho conosciuto una persona speciale. Ti auguro il meglio!», il messaggio lasciato dal numero 24 tramite Instagram. View this post on Instagram Grazie Mister èunaver lavorato con te e il tuo staff. In questi due anni ho conosciuto una persona speciale. Ti auguro il meglio! A post shared by Lorenzo(@lorofficial) on Dec 11, 2019 at 2:07am PST Leggi su Calcionews24.com

