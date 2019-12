Eruzione Nuova Zelanda | 30 feriti in condizioni gravissime | ustioni fino al 95% del corpo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) 9 persone sono state ufficialmente registrate come disperse dopo l’di un vulcano sull’isola di White Island, in: 7 di loro sono australiani e 2 neozelandesi. “Questa non è una lista completa dei dispersi perché non siamo riusciti a parlare con tutti i parenti coinvolti”, ha dichiarato la polizia. Le vittime accertate sono 6, mentre sono 30 le persone rimaste ferite nell’. Proprio i, prevalentemente turisti tra i 13 e i 72 anni, hanno i polmoni gravemente danneggiati per aver inalato il biossido di zolfo e la cenere vulcanica edei tessuti molto profonde a causa dei gas caldissimi, della cenere e dei detriti del vulcano. A questo proposito, oltre 1 milione di centimetri quadrati di pelle verranno inviati indagli Stati Uniti per aiutare le vittime dell’. 29 pazienti rimangono in terapia intensiva e reparto...

