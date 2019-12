Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La scorsa primavera i controlli a causa di alcuni fastidi e subito l’operazione alle corde vocali, seguito da un periodo di riabilitazione.non si è mai scoraggiato, anzi ha approfittato del silenzio “forzato” per recuperare le forze e riflettere sulla sua vita, dopo la separazione dalla compagna Marica Pellegrinelli. “Sono orgogliosamente single, – mette le mani avantiin una intervista a Il Corriere della Sera – ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia… So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’èdel. Dopo l’operazione alle corde vocalisi èntanato dal clamore mediatico: “Sono andato in campagna da solo, in una casa dove mi ritiro per stare sereno e lontano dal gossip. Vivo da quasi 40 anni una vita artistica che mi fa sentire ...

RadioNight_ : ??Mercoledì alle 2??1??:1??5?? ?? Eros Ramazzotti •Ascolta su ???? - TutteLeNotizie : Eros Ramazzotti: “La Trap? Mi fa paura. Non c’è freno allo schifo del gossip” - antocoppola60 : Ho scoperto la canzone Un Angelo Disteso Al Sole di Eros Ramazzotti grazie a Shazam. -