Elettra Lamborghini mostra il piercing al capezzolo | “Ne ho 42 su tutto il corpo”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)sta diventando una vera e propria star del web. La bella ereditiera, nipote di Ferruccio fondatore della nota casa automobilistica, continua a far parlare di sé tra forme generose e orecchini intimi.è nota per la sua imprevedibilità e per il suo comportamento spontaneo e spesso spregiudicato. Il suo corpo vanta un numero davvero impressionante di, se ne contano più di 40, che vanno dai più canonici, a quelli più estremi. Ma anche se alcuni di essi si trovano in zone che solitamente rimangono nascoste, a eccezione di pochi intimi, la bella ereditiera non ne fa mistero, anzi. Infatti il suo abbigliamento, sopratdurante gli eventi pubblici o le sue esibizioni, lasciano poco spazio alla fantasia. Un amore per i percing confessato da lei stessa durante un’intervista a Barbara D’Urso: “Ho in42, di cui 15 sono diamanti. Quelli sulla ...

mtvitalia : La verità esce fuori, sempre ?? Elettra Lamborghini Twerking Queen, stasera alle 22:00 su MTV (Sky 130) e in stream… - mtvitalia : Iniziare la giornata twerkando ?? #ElettraLamborghini #TwerkingQueen - FlorianCasa_ : RT @PBItaliana: Elettra LAMBORGHINI -