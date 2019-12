Ecco il Magico Paese italiano entrato nella TOP 20 europea dei migliori mercatini di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il borgo piemontese di Govone porta a casa un nuovo importante riconoscimento, il 13° postoclassifica deglin Best Christmas Markets 2020. Ildi Natale e Govone, caratteristico paesino del Roero già identificato da ben due siti decretati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, ovvero il Castello di Govone, l’antica residenza sabauda, e il paesaggio vitivinicolo Langhe – Roero e Monferrato, un panorama di colline ricoperte da vigneti a perdita occhio, diventa il più piccoload entrareclassifica dei TOP 20di Natale d’Europa pern Best Christmas Markets (con 7.221 voti ricevuti), classifica annuale delledestinazioni natalizie. Con i suoi 2.200 abitanti Govone si è messo a confronto di città capitali quali Budapest, vincitrice del titolo, Vienna, seconda classificata, Bruxelles, quarta classificata, ma anche ...

